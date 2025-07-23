Trabzon'da "Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası" gerçekleştirilecek

Trabzon, "Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası"na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların ve sporseverlerin yaz mevsimini dolu geçirmesi için birçok faaliyetin hayata geçirildiği belirtildi.

Etkinlikler kapsamında 24-27 Temmuz'da Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın hayata geçirileceği, organizasyonun ulusal ve uluslararası sporcuların katılımıyla Yalıncak Plajı'nda yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon'un önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağına işaret edilerek, "Şehrimizi her alanda olduğu gibi sporda da ulusal ve uluslararası düzeyde ileriye taşıyacak her türlü spor etkinliğine destek vermeye ve sportif organizasyonları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sporun, hayatın bir parçası olmasını önemsiyoruz." ifadeleri kullanıldı.