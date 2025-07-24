Trabzon'da "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Kentin tarihi açıdan önemine değinen Genç, şöyle devam etti:

"Bir seçim arifesinde şöyle bir sözüm vardı, 'bundan sonra yapan değil, yıkan belediye başkanları bu şehirde çok daha fazla anılacak' diye. Çünkü yıktığınız zaman tarih çıkıyor. Tarihin size emanet ettiği eserler ortaya çıkıyor. Kötü bir yapılaşmayla beraber maalesef bu eserlerin ya önünü kapatmışız ya yok etmişiz. Şimdi kazılarla beraber o tarihi birikimi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

Genç, Trabzon'un kültürel mirasının dijital bilgilendirme panolarıyla şehre gelen ziyaretçilere aktarılmasının da önemli olduğunu vurguladı.