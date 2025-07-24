Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı yapıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

        Kentin tarihi açıdan önemine değinen Genç, şöyle devam etti:

        "Bir seçim arifesinde şöyle bir sözüm vardı, 'bundan sonra yapan değil, yıkan belediye başkanları bu şehirde çok daha fazla anılacak' diye. Çünkü yıktığınız zaman tarih çıkıyor. Tarihin size emanet ettiği eserler ortaya çıkıyor. Kötü bir yapılaşmayla beraber maalesef bu eserlerin ya önünü kapatmışız ya yok etmişiz. Şimdi kazılarla beraber o tarihi birikimi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

        Genç, Trabzon'un kültürel mirasının dijital bilgilendirme panolarıyla şehre gelen ziyaretçilere aktarılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da projenin amacının kentteki tarihi ve kültürel yapıların dijital belleğe taşınması olduğunu belirtti.

        Prof. Dr. Çuvalcı, şunları kaydetti:

        "Üniversitelerin birinci görevi en iyi, en kaliteli şekilde öğrenci yetiştirmektir. Diğer bir faydamız da toplumsal fayda. Bu manada proje yürütücüsü Temel hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Biz üniversite olarak geçmişin izini geleceğe taşımayı, bilimi toplumla buluşturmayı çok önemsiyoruz. Dijital çağın sunduğu olanakları sunmaya devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından proje yürütücüsü KTÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Temel Sağlam ve KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Edanur Fettahoğlu çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

        Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, KTÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Yavuz, Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ile akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Trabzon'da konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Trabzon'da konuştu:
        DKİB ile Şekerbank arasında protokol imzalandı
        DKİB ile Şekerbank arasında protokol imzalandı
        Riskli gebelere "güvenli destek" sağlıyorlar
        Riskli gebelere "güvenli destek" sağlıyorlar
        Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"...
        Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"...
        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül
        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi