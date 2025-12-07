Habertürk
        Trabzonspor'da iki yıldız, Beşiktaş maçında yok: Paul Onuachu, Wagner Pina!

        Trabzonspor'da iki yıldız, Beşiktaş maçında yok: Paul Onuachu, Wagner Pina!

        Trabzonspor'da Onuachu ile Wagner Pina, Beşiktaş maçında oynayamayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:41
        Trabzonspor'da iki yıldız, Beşiktaş maçında yok!
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye konuk oldu. Kritik maça ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, 73. dakikada sarı kart gördü.

        Nijeryalı futbolcu bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Onuachu'nun yanı sıra 79. dakikada Juan'a faul yapan Pina direkt kırmızı kart gördü. İki futbolcu da cezalı duruma düştü.

        Onuachu ve Wagner Pina gelecek hafta Beşiktaş ile oynanacak dev maçta forma giyemeyecek.

