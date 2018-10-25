Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, tüzüğün ilgili maddesi gereğince olağan kongre kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk aranan ilk toplantının 23-24 Kasım'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 12.00'de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirilmesine karar verildiği duyuruldu.

Genel kurulun ilk gününde derneğin ve bağlı şirketlerin, tüzüğün 40/k ve 38/c maddeleri kapsamında hazırlanan idari ve mali raporların okunup görüşülmesi, denetim kurulu raporunun okunup görüşülmesi, dernek yönetim kurulunun ibrası, tüzüğün 29 ve 84. maddeleri kapsamında hazırlanan bütçelerin okunup görüşülmesi ve oylanması gerçekleştirilecek.

Kongrede ikinci gün ise başkan adaylarının konuşmaları, başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile görev süreleri sona eren organların asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapılacak.

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