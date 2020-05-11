Trabzonspor'da Jose Sosa'dan açıklama var. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Trabzonspor'un kaptanı düşüncelerini açıkladı.

Arjantin'de yayın yapan Tyc Sports'a konuşan Sosa, öncelikli olarak kendisinde özel bir yeri olan Estudiantes Kulübü için "Arjantin’e dönersem oynayabileceğim tek yer orasıdır. Hatta onlar için diğer Arjantin takımlarının tekliflerini reddettim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir" dedi.

"Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım" diyen Sosa "Şu anda, dikkate aldığım tek şey sözleşmeyi yenilemek. Bunun için iki önemli durumu reddettim. Gelecek hakkında konuşamam, çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüs problemi sebebiyle geleceğe dair çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum" diye konuştu.

Tangocunun geleceğiyle ilgili belirleyici durum takımın şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi vizesi olacak.