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        Trabzonspor, Ruzomberok için dostluk yemeği düzenledi

        Trabzonspor Kulübü yöneticileri, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırlayacakları Ruzomberok Kulübünün yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 23:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:26
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        Trabzonspor'dan Ruzomberok'a dostluk yemeği!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan Trabzonspor ile Ruzomberok Kulüplerinin yöneticileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi.

        Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Lig 2. eleme turunda oynanacak Ruzomberok karşılaşması öncesi Trabzonspor tarafından, Ruzomberok Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine dostluk yemeği verildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yemeğe Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan, Amatör Branşlar Sorumlumuz Derviş Köz, Ticari Ürünler Sorumlumuz Fatih Solak ve Amatör Branşlar Yardımcımız Ali Beyazlı'nın yanı sıra Ruzomberok Kulübü Genel Müdürü Lubomir Golis, Sportif Direktör Milan Bezak ve kulüp yetkilileri ile UEFA Delegesi Konul Mehdiyeva katıldı. İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan tarafından günün anısına formamız ve plaket hediye edildi."

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