Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı izle…