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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE | AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın ekranı ile şifresiz AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle sayfası

        TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle

        TRT 1 canlı izle ekranı GS Avrupa Ligi maçı için araştırılmaya başlandı. Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden futbolseverlerle buluşacak. GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak izlenebilecek. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile AZ Alkmaar Galatasaray maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:58
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        Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile AZ Alkmaar Galatasaray maçı canlı izle…

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        AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        AZ Alkmaar Galatasaray maçı, 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.

        3

        AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla GS UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        5

        TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

        Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

        6

        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23

        Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323

        D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426

        D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26

        Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900

        Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22

        Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04

        Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22

        Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT 2025

        06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:10 Hayallerinin Peşinde

        07:00 Benim Güzel Ailem

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Bir Zamanlar İstanbul

        15:40 Lingo Türkiye

        17:30 Ana Haber

        18:25 İddiaların Aksine

        18:30 Berat Kandili Özel

        20:00 Maç Önü

        20:45 Fenerbahçe - Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

        23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

        01:00 Bir Zamanlar İstanbul

        03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

        05:30 Lingo Türkiye

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