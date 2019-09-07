TRT1 ekranlarında milli maç heyecanı var. Türkiye Andorra maçı heyecanı TRT1 ekranında. A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geliyor.
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Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.
TÜRKİYE - ANDORRA
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Donald Robertson
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1
TRT1 7 EYLÜL YAYIN AKIŞI
06:00 Ömür Dediğin
06:30 6 Mantı
08:00 Ege'nin Hamsisi
11:00 Tozkoparan
13:30 Seksenler
16:40 3'te 3 Bir Zamanlar
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Keloğlan Yeni Masal"
21:45 UEFA 2020 Grup Maçı Türkiye-Andorra
02:35 Ege'nin Hamsisi
05:00 6 Mantı
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