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Trump'a rağmen 'hayat zinciri' oluşturdular!

Yaklaşık iki hafta önce Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan ABD'ye ulaşmak için ayrılan ve yol boyunca sayıları artan göçmenler Trump'ın tehditlerine rağmen ilerlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

31.10.2018 - 09:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler (BM) de Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu bildirmişti.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Guatemala'nın Tecun bölgesinden Meksika'ya ulaşmak için Suchiate Nehri'nden geçen çok sayıda Orta Amerikalı göçmen
boğulmamak için birbirine tutunarak 'hayat zinciri' oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump Orta Amerika ülkelerinden gelerek Meksika sınırından ABD'ye girmeye çalışan göçmenler için sınırda çadır kentler kurulacağını açıkladı. Konu hakkında ABD basınına konuşan Trump, "Eğer iltica hakkı için başvuracaklarsa yargılanma süreçleri tamamlanana kadar onları tutacağız. Onları tutacağız ve çadır kentler inşa edeceğiz" dedi. 

Trump, katıldığı bir televizyon programında ise, ABD'de doğum yapan yabancı uyruklu kişilerin çocuklarına verilen 'doğumdan ötürü kazanılan vatandaşlık hakkı' uygulamasını kaldırmayı da planladığını söyledi. Trump, "Biz, bir kişinin ülkemize gelerek doğum yaptıktan sonra doğan bebeğe vatandaşlık veren tek ülkeyiz. Bu çok saçma ve sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı. 

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen kervanına karşı önlem olarak Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk edeceği bildirildi.

Pentagon'un bu sevkiyatı tartışmalara neden olurken, bu adım, son yıllarda Afganistan'ın ardından yapılan en fazla asker sevkiyatı olarak görülüyor.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

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