Başkan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı düşünüyor. Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, bazı danışmanların Powell'ı kovmanın felaket bir hareket olacağı konusunda başkanı uyardığı belirtilse de iki kaynak Başkan Trump'ın son birkaç günde kulislerde pek çok defa Powell'ı kovma konusundan bahsettiğini söyledi.
Haberle ilgili ne Beyaz Saray ne de Fed sözcüsü Michelle Smith yorum yaptı.
TRUMP POWELL'I KOVARSA NE OLUR?
Uzmanlar Trump'ın Powell'ı görevden alması durumunda finansal piyasalarda yıkıcı bir dalgalanma etkisi olacağını ve yatırımcıların merkez bankasının ekonomiye siyasi müdahale olmaksızın yön verme becerisine dair güvenin yerle bir olacağını belirtiyor.
Piyasalar, mali politika ile siyasetin ayrılmasının Fed yetkililerin ekonomi için uzun vadede doğru olanı kısa dönemli politik çıkarların üzerinde tutarak gerektiği zaman gerektiği şekilde yapacağına dair güvenin önemine vurgu yapıyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl 4. kez artırımı çıkan son FOMC toplantısının ardından "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol oynamaz" şeklinde konuşmuş ve Fed, oybirliğiyle faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2,25-2,50 bandına yükseltmişti.
Öte yandan, son haftalarda piyasalarda gözlemlenen genel düşüşün yanı sıra belli başlı büyük hisse senedi endekslerinde de keskin düşüşler yaşandı.
2011 yılında beri en kötü dönemini yaşayan ABD borsalarında S&P 500 endeksi haftayı yüzde 7.1 kayıpla kapatırken, Nasdaq da ayı piyasasın doğru hızla sürükleniyor.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018
Başkan Trump, gidişattan Fed'in faiz artırımını sorumlu tutarken ekim ayından bu yana sert açıklamalar yapıyor. Piyasaların fazla sıkılaştığının altını çizen Trump, Fed'in önce kafayı yediğini belirterek faizlerin yükselttiğini söyleyen Trump, "Fed benim için en büyük tehdit" demiş ve Powell'ı Fed başkanlığına getirerek hata yapmış olabileceğini söylemişti.
Geçen hafta faiz artırımı için "Bunun ahmakça olduğunu düşünüyorum, fakat başka ne diyebilirim ki?" diyen Trump, salı günü Fed toplantısı öncesi yaptığı açıklamada faiz artırımının "yeni bir hata" olacağını söylemiş ve Fed'e "Piyasaları hissedin" önerisinde bulunmuştu.
Bank of America Merrill Lynch'ten stratejist Mark Cabana ise Trump'ın eleştirilerini zarar verici olarak niteleyerek, "Fed bağımsızlığına son derece önem verir. Trump, Fed'i zorlamaya devam ederse faiz politikasında yüzde 50/50 kaldığı takdirde bağımsızlığını göstermek için muhtemelen kararı faizi arttırmaktan yana olur." diyor.
Üstelik Fed Başkanı'nın siyasi bir müdahaleyle görevden alınmasından sonra yerine getirilmesi düşünen kişilerin de bunu istemeyebileceğinin altı çiziliyor.
TRUMP BOZUK PARA GİBİ HARCIYOR
Trump'ın kamuoyunda açık bir şekilde ihtilafa düştüğü ve eleştirdiği isimler arasında Jerome Powell ilk değil. Ocak 2017'de göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, henüz ofisteki 2. yılını doldurmadan 6 bakanını kaybetti.
Son olarak İçişleri Bakanı Ryan Zinke görevinden ayrılırken birçok kilit bakanlığın başındaki isimler görevden alındı ve Beyaz Saray yönetiminde de ciddi sayıda ayrılık yaşandı. Brookings Enstitüsü'nün raporuna göre, Başkan Trump göreve geldiği günden bu yana üst düzey yöneticilerinin yüzde 62'sini kaybetti. Bu aynı zamanda bir Birleşik Devletler rekoru...
Ayrılanlar arasında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Adalet Bakanı Jeff Sessions, FBI direktörü Comey, ulusal güvenlik danışmanları gibi pek çok önemli isim bulunuyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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