Trump'ın başkanlığında geri sayım başladı: Ya azil, ya devir teslim...

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ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı Kongre baskınının ardından, gözler Başkan Donald Trump'ın geleceğine çevrildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump'ı görevden almak için bir adım atmayacağını açıklamasının ardından harekete geçen Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde bugün azil oylaması yapılacak.

Kongre üyeleri, 'isyana teşvik' suçlamasıyla Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için yapılacak oturumda konuyu masaya yatıracak. Azil tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da Trump'ı hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk Amerikan başkanı yapacak.

Ancak Trump'ın görevden alınması için, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'nun da 3'te 2 çoğunlukla azil tasarısını desteklemesi gerekiyor. Bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanması anlamına geliyor.

Ancak Senato'nun azil tasarısını görüşmek ve yargılama sürecini başlatmak için toplanıp toplanmayacağı henüz belirsiz. Zira Senato'nun bir dahaki toplanma tarihi 19 Ocak olarak belirlenmişti, 20 Ocak'ta ise Trump'ın görev süresi doluyor.

Konuyla ilgili olarak Demokratların lideri Senatör Chuck Schumer, Cumhuriyetçi mevkidaşı Senatör Mitch McConnell'a bir çağrı yaparak Senato'nun azil tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçer geçmez toplanması ve yargı sürecinin başlaması için acil durum yetkilerini kullanmasını istedi.

CUMHURİYETÇİ LİDER AZLE SICAK BAKIYOR!

Bir yanda silahlı isyan uyarıları, bir yanda ABD Başkanı Trump'ın görevden azledilmesiyle ilgili gelişmelerin yaşandığı ABD'de Cumhuriyetçiler içerisindeki en önemli tartışma da Trump'ın geleceğiyle ilgili.

The New York Times'ta yer alan habere göre, Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri olan Mitch McConnell, azil sürecini gizli bir şekilde destekliyor. Gazeteye göre McConnell, yakın çevresine Trump'ın azledilebilecek suçlar işlediğini ve azil gerçekleşirse Trump'ı partiden uzaklaştırmanın daha kolay olacağı yönünde görüş bildirdi.

McConnell'ın özel konuşmalarında Senato'nun kaybedilmesi konusunda Trump'ı suçladığı ve Trump konusunda harekete geçmenin zamanının geldiğini söylediği belirtiliyor. McConnell ile Trump'ın Aralık ayının ortalarından bu yana konuşmadığı, buna da McConnell'ın Biden'ın başkanlığını tanıyacağını açıklamasının sebep olduğu ifade ediliyor.

CUMHURİYETÇİLER'DE KIRILMA SİNYALLERİ

Başkanlık süreci boyunca her virajda Trump'ı destekleyen Cumhuriyetçilerin, Trump'a olan desteklerinin kırıldığını gösteren bir diğer işaret de Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerden geldi. 5 Cumhuriyetçi kongre üyesi azil oylamasında Trump aleyhine oy kullanacağını açıkladı.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki güçlü isimlerinden biri olan Liz Cheney konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi kanattan gelen bu yönde açıklamalar, 6 Ocak'taki olayların ardından parti içerisinde Trump karşıtı bir çizgi oluştuğu şeklinde yorumlanıyor ve Cumhuriyetçilerin Trump'ın 2024'teki olası adaylığını engellemek için azil sürecini kullanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Diğer yandan ise Trump'ın danışmanları, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Trump'ın seçmenlerininin parti için önemini vurguluyor. Son olarak üst düzey danışmanlardan biri olan Jason Miller, yaptırdıkları bir anketin sonuçlarını paylaşarak, "Salıncak eyaletlerdeki Trump seçmenlerinin yüzde 80'i ve Cumhuriyetçilerin yüzde 76'sı, azil için oy veren bir Kongre üyesi ya da Senatör'e oy vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Trump ekibinin bu tip açıklamalarla, Trump'ın parti içerisindeki konumunu korumayı ve Cumhuriyetçileri 'hizada tutmayı' hedeflediği düşünülüyor.