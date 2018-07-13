ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'da yaptığı açıklamalar ile gündeme oturdu. Dün yerel saatle 12.15'te basın mensuplarının karşısına çıkan Trump'a dünya basını büyük ilgi gösterdi. 40 dakika süren basın toplantısında hayli esprili bir üslupla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, yine savunma harcamalarına dikkat çekti.

Trump basın toplantısı düzenlerken Trump kadar makam aracı da hem medya çalışanlarının hem de delegasyon üyelerinin ilgi odağı oldu. Aynı tip 3 makam aracı, Başkanın Brüksel'deki NATO karargahında kurulan basın merkezine getirildi. Güvenlik üst düzeyde tutulurken, SAT timi de Trump'ı korumak için konvoya eşlik etti. Medya mensupları 'Canavar' lakaplı Cadillac marka makam aracını hem görüntüledi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Trump'ın makam aracı ile hatıra fotoğrafı çektiren basın mensupları sırayla o anları kaydetti.