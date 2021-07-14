TÜİK, göç verilerini erteledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

TÜİK, göç verilerini erteledi

TÜİK, takvime göre cuma günü yayımlanması gereken Uluslararası Göç İstatikleri'ni çalışmalar tamamlanmadığı için ileri bir tarihte yayımlayacağını duyurdu

TÜİK, göç verilerini erteledi
HABERTURK.COM

TÜİK, takvime göre cuma günü yayımlanması gereken Uluslararası Göç İstatikleri'ni çalışmalar tamamlanmadığı için ileri bir tarihte yayımlayacağını duyurdu

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00'da yayımlanması planlanan "Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020" haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşverenden hükümete asgari ücret desteği teşekkürü
İŞ-YAŞAM TİSK'ten asgari ücret desteği teşekkürü
Merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar açıklandı
İŞ-YAŞAM Bütçeden Ar-Ge'ye 14.3 milyar TL harcandı
Haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAM Tarım ÜFE haziranda arttı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi
İŞ-YAŞAM 'Torba kanun teklifi' komisyonda kabul edildi
Sinema biletlerinde "sıfır vergi" uygulamasının süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı
İŞ-YAŞAM Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' devam edecek
Bakan Elvan, Alman şirket yöneticileriyle buluştu! Son dakika haberleri
İŞ-YAŞAM Bakan Elvan, Alman şirket yöneticileriyle bir araya ...
Emekli ikramiyeleri son dakika: Emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAM Emekli ikramiyeleri için tarih verildi
Koç Holding 7 Sivil Toplum Kuruluşuna hız katacak!
İŞ-YAŞAM 7 STK'ya 10 bin dolarlık 'Koç' desteği
Bakan Varank: Mayıs ayı sanayi üretim endeksi performansı yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi
İŞ-YAŞAM 'Yüksek büyüme beklentimiz daha da güçlendi'
Yellen: ABD'li şirketler küresel vergi anlaşmasını destekleyecek
İŞ-YAŞAM Yellen: ABD'li şirketler küresel vergi anlaşmasını ...