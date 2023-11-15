Kıskançlık kavgasında 78 yaşındaki kocasını öldürüp, komşusunu yaraladı Aydın'ın turistik ilçesi Didim vahim bir olaya sahne oldu. 63 yaşındaki Roza M. E., kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada eşi 78 yaşındaki Emin Küçükberber´i bıçaklayarak öldürürken, kadın komşusu 76 yaşındaki S.B´yi ise elinden yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesinde bir evde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Roza M. arasında komşuları S.B´nin de evde olduğu sırada kıskançlık nedeniyle tartıştı.

İddiaya göre Roza M.T.'nin iki yıl önce evlendiği eşini S.B.´den kıskanması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginlik sırasında Roza M. E., mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve komşusuna saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI Emin Küçükberber, boyun kısmından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, S.B. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Küçükberber´in hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Roza M.E.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.