Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı iddiası
Devre arasında transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.
Galibiyetin ardından milli araya girilirken siyah-beyazlılar da bu süreçte eksiklerini giderecek.
Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Çalımbay, basın toplantısında devre arasında transfer yapılacağının sinyallerini vermişti.
Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi.
TYC Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Leonardo Godoy'un transferi için külübüyle anlaştı.
Haberde Arjantinli sağ bek için Kartal'ın kasasından 2 milyon dolar çıkacağı aktarıldı.
Leonardo Godoy'un Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı yönündeki kararını birkaç hafta içerisinde vereceği belirtildi.
2020 yılından bu yana Estudiantes'te oynayan 28 yaşındaki defans oyuncusu, bu yıl başarılı bir performans sergiledi.
2023'te Arjantin ekibiyle 44 maçta görev alan deneyimli sağ bek, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.