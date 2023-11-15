Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!

Karabük'te 2 kişi dehşeti yaşadı: Koyun otlatırken ayı saldırdı Karabük'te koyunlarını otlatan 2 kişi ayı saldırısı ile dehşeti yaşadı. Kendi çabaları ve köpeklerinin yardımıyla kurtulan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Bağbaşı köyü kırsalında koyun otlatan Turan Koymat (50) ve Emrah Koymatlı, ayının saldırısına uğradı.

Fotoğraf: AA

Kendi çabaları ve köpeklerinin yardımıyla kurtulan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Fotoğraf: İHA

Telefonla yardım isteyen ikili, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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"KOVALAYAYIM DİYE TEPKİ VERİNCE BANA SALDIRDI"

İHA'nın haberine göre, yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Emrah Koymatlı, şunları söyledi:

Fotoğraf: İHA

"Sabah küçükbaş hayvanları otlatmak içi araziye yayıldığımızda köpekler havlıyordu. Daha sonra ayı küçükbaş hayvanlarıma saldırmaya başladı. O esnada kovalayayım diye tepki verince bana saldırmaya başladı. Boğuştuk ve bu hale geldik. Ayı komşuma da saldırdı. Saldırınca ben onu, o beni kurtarmaya çalıştım. Köpekler geldi, uzaklaştı. O anki psikoloji çok kötüydü. İnsan hiçbir şey yapamıyor. Elinden bir şey gelmiyor."

Fotoğraf: İHA

Haberin ilk fotoğrafı AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.