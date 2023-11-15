Galatasaray'da ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
Süper Lig'de milli araya 31 puan ve averajla ikinci sırada giren Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak isterken, listedeki isimler ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da yola iddialı şekilde devam etmek için ocak ayında kadrosunu güçlendirecek.
Yaz transfer döneminde Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'den şu ana kadar istediği verimi alamayan Cimbom, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira'nın da bir türlü istenilen seviyeye gelememesinin ardından 8 numara transferi için harekete geçti.
Yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transferi de domine etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 8 numara adaylarını belirledi.
Galatasaray, ilk olarak Molde forması giyen Emil Breivik'i gündmeine alırken, Norveçli oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi de taraftarı heyecanlandırdı.
Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer ismin ise İngiltere Championship ekibi Leicester City'de forma giyen Nijeryalı Wilfried Ndidi olduğu öğrenildi.
İki oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Devre arasında orta sahaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan G.Saray'da, Ndombele'nin satın alma opsiyonu transferdeki gelişmelere göre kullanılmayabilir.
Bu arada sarı kırmızılılar, Sergio Oliveira için gelecek olası teklifleri de değerlendirmeye alacak.