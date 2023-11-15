Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da yola iddialı şekilde devam etmek için ocak ayında kadrosunu güçlendirecek.

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Yaz transfer döneminde Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'den şu ana kadar istediği verimi alamayan Cimbom, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira'nın da bir türlü istenilen seviyeye gelememesinin ardından 8 numara transferi için harekete geçti.