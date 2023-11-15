Dilan ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı

Engin Polat Silivri’deki cezaevinden Marmara Bölgesi’ndeki Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanmalarının ardından gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Engin Polat'ın da olduğu erkek tutuklular Silivri'deki cezaevinden Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerine sevk edildi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek”, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme” gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

ENGİN VE SEZGİN POLAT ÇORLU’YA GÖNDERİLDİ

Tutuklandıktan 11 gün sonra erkek şüpheliler; Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi’ne, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün’ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi’ne sevk edildi.

ERKEK VE KADIN TUTUKLULARIN CEZAEVİ AYRILDI

Engin Polat’ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi’nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

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