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        Adriana Lima'nın değişimi

        Adriana Lima, 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü modelin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:59
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        Yaklaşık iki yıldır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Adriana Lima, geçtiğimiz sene üçüncü kez anne olmuştu.

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        Geçtiğimiz yıl aralık ayında podyumda yürüyen Lima hakkında, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken, bazıları ise, "Büyük beden model olmuş" yorumunda bulunmuştu.

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        Lima, bu kez Los Angeles'taki bir film galasında kırmızı halıda boy gösterdi. Lima'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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        'Açlık Oyunları'nın yeni filmi 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model, hem tarzı hem de yüzündeki değişim ile görenleri şaşırttı.

        42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia ediyor. Lima'nın Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen söylentiler arasında.

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        HAMİLEYKEN KARIN KASLARI OLAY OLMUŞTU

        Geçtiğimiz nisan ayında hamilelik sürecindeyken Alexander Wang'ın defilesinde yürüyen Adriana Lima, karın kısmı açık olan kıyafetle adından söz ettirmişti. Ancak Adriana Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları olmuştu. Lima'nın, hamilelik sürecinde bile karın kaslarının bozulmadığı görülmüştü.

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        VÜCUT ÖLÇÜLERİ

        2017 yılında Çin’in Şanghay kentinde gerçekleşen 'Victoria's Secret Fashion Show'da podyumda yürüyen 178 cm uzunluğundaki Adriana Lima'nın kilosu 51, vücut ölçüleri ise 86-58-84'tü...

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        OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

        Ayrıca 2022 FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.

        Adriana Lima, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvasının verdiği mutluluğu görüyor. Yakında ablalarınla buluşup tekrar mutlu ve büyük bir aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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        İKİ KIZI DAHA VAR

        Adriana Lima, 2009'da Marko Jaric ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmemişti. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.

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        TÜRK ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAMIŞTI

        Öte yandan Lima, Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulmuştu.

        #Adriana Lima
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