Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı Bahar ve Nihal Candan'ın da gözaltına alındığı dolandırıcılık davasındaki soruşturmada şüphelilerin arasında ünlülerin kadın doğum doktoru Refik Ersin E. ismi çıktı. Çeteyle birlikte birçok kişinin dolandırılmasını sağladığı iddia edilen doktorun yurt dışına kaçtığı öğrenildi

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, düzenlenen operasyonda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle birlikte İsrafil S. adlı kişi de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

SORUŞTURMADA ÜNLÜLERİN DOKTORU ÇIKTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir isim ortaya çıktı. İstanbul’da ünlü isimlerin kadın doğum doktoru olan Refik Ersin E.’nin soruşturma kapmasında arandığı öğrenildi. Çeteyle bağlantılı birçok kişinin dolandırılmasını sağladığı iddia edilen doktorun yurt dışına kaçtığı belirtildi.

ŞİKAYETÇİLER ARTTI

Yapılan soruşturma kapmasında Eylül ayında 3 şikayetçi ve 25 mağdur dosyada yer aldı.

İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan doktor Refik Ersin E. , Kars’tan gözaltına alınan İsrafil S. isimli tanıdığına çetenin sattığı sözde ucuz araçlardan birini sattı. Ardından İsrafil S.’den Kars’tan çetenin hazırladığı dolandırıcılık yönteminde sözde satılan araçlar için alıcı bulmasını istedi. İddialara göre İsrafil S., doktor Refik Ersin E. ile bağlantılı olarak çeteye müşteri bularak bulduğu kişiler üzerinden yüzdelik aldı.

DOKTOR ARANIYOR

Artan şikayetler ve polis tarafından tespit edilen mağdurların tek tek ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Ayrıca gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Gözaltındaki 3 şüphe yarın adliyeye gönderilecek. Soruşturmada adı geçen doktor Refik Ersin E. ise polis tarafından aranıyor.