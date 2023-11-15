Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasında, "Hükümet olarak İsrail vahşetini durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Gazze halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar şöyle;

"Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün yanından olmaya devam edeceğiz.

"GAZZE HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bir taraftan da ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz. Gazze halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Gazze tarifi imkansız acılar yaşıyor. İsrail'in sonu hüsran olacak.

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"YENİ NESİL UÇAK GEMİSİ İÇİN KOLLARI SIVADIK"

İstanbul Boğazı'nda donanmamızın yüz gemi ile yaptığı geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyordu. TCG Anadolu'dan sonra yeni nesil uçak gemisi için de kolları sıvadık. 2023 bitmeden milli muharip uçağımız Kaan'ın havalandığını göreceğiz.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşacağız. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların heveslerini kursaklarında bırakmayı hep sürdüreceğiz. Biz 85 milyon tek yürek olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez. Siyasetiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.

"NETANYAHU GİDİCİDİR"

Netanyahu iki tarafına birer bakan koymuş basın açıklaması yapıyor. Zannediyor ki o bakanlar onu kurtaracak. Ama o bakanlar bile Netanyahu'nun yanında durmuyor. Dediğim gibi Netanyahu gidicidir. Batı hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst olun. Biz istiyoruz ki akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun.

"HAMAS SEÇİM KAZANAN BİR PARTİDİR"

Okulları camileri hastaneleri, pazar yerlerini kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri yok etmeye çalışıyor. İsrail bir terör devletidir. Bir devlet terörü gerçekleştiriyor. Hamas'a terör örgütü diyorlar. Hamas seçim kazanan bir siyasi partidir. Seçim kazandıktan sonra da hakkını elinden aldılar. Kim aldı İsrail ve ABD aldı. Ama hala benim ülkemde Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu anlamayanlar var.

İsrail atom bombasıyla tehdit ediyor. Netanyahu'ya sesleniyorum sende atom bombası var mı? Sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol ama gidicisin. "