Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası: 3 ülkeye transferi gündemde!
Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin odağında olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. İngiliz basını, Kerem'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığını öne sürdü. İşte detaylar...
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Taraftalar tarafından sık sık eleştiriye maruz kalan Kerem, Bayern Münih-Galatasaray maçı öncesi Avrupa'ya transfer olmanın heyecan verici olabileceğini aktarmıştı.
Sky Sport muhabiri Ben Heckner, sarı-kırmızılı forma ile gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığını belirtti.
Yaz ayından Avrupa'ya gitmeyi isteyen Kerem'in ise isteği İspanya, Almanya veya İngiltere'de forma giymek olduğu iddia edildi.
Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük rol oynayan milli futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 38 karşılaşmada 10 gol ve 14 asist yaptı.