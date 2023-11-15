Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
İstanbul Kadıköy'de, bisiklet süren bir kadının arkasından otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K., "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da olay, dün sabah saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü.
KADIN VİDEO ÇEKMEYE BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı.
CİNSEL TACİZDE BULUNDU
Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü.
POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Ersin Naci K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ersin Naci K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından, "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.