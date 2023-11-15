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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!

        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!

        İstanbul Kadıköy'de, bisiklet süren bir kadının arkasından otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K., "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:23
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        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
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        İstanbul'da olay, dün sabah saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü.

        KADIN VİDEO ÇEKMEYE BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı.

        CİNSEL TACİZDE BULUNDU

        Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü.

        POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Ersin Naci K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ersin Naci K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından, "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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