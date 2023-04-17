Tunceli´de yaban keçileri kara yolunda görüntülendi

Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan yaban keçileri, Hozat ilçesinde görüntülendi.