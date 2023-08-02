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        Haberler Dünya Tunus'ta Başbakanlığa Ahmed el-Haşşani atandı

        Tunus'ta Başbakanlığa Ahmed el-Haşşani atandı

        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed el-Haşşani'yi atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 04:04
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        Tunus'ta Başbakanlığa Ahmed el-Haşşani atandı
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        Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı görevinden alarak, yerine Ahmed el-Haşşani'yi Başbakanlık görevine getirdi." ifadeleri yer aldı.

        Görevlendirmeye ilişkin yayımlanan videoya göre, el-Haşşani, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevi için Said'in huzurunda yemin etti.

        Said, el-Haşşani'ye yeni görevinde başarılar diledi. AA'nın haberine göre; Ahmed el-Haşşani, daha önce Tunus Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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