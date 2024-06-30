Tüp patladı, bina tahliye edildi!

Kartal'da bir dairenin mutfak kısmındaki tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alırken, 4 katlı apartman tahliye edildi.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Polis ekipleri apartmanı tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.