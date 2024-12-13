Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.125,46 %0,66
        DOLAR 34,9492 %0,15
        EURO 36,7177 %0,33
        GRAM ALTIN 2.988,92 %-0,58
        FAİZ 43,62 %0,41
        GÜMÜŞ GRAM 34,22 %-1,55
        BITCOIN 100.844,00 %1,06
        GBP/TRY 44,1517 %-0,39
        EUR/USD 1,0497 %0,28
        BRENT 74,07 %0,95
        ÇEYREK ALTIN 4.886,88 %-0,58
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tureks Turunç Madencilik’ten Afyon’a, özel çocuklar için 4 eğitim atölyesi   - İş-Yaşam Haberleri

        Tureks Turunç Madencilik’ten Afyon’a, özel çocuklar için 4 eğitim atölyesi  

        Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye'nin öncü doğal taş firmalarından Tureks Turunç Madencilik iş birliğiyle özel gereksinimli çocuklara mesleki beceriler kazandırma amacıyla tasarlanan proje hayata geçiyor. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde iki eğitim atölyesinin açılışı gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tureks'ten özel çocuklara atölye
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bünyesindeki çalışan ve yöneticilerin, özel eğitim veren okul yöneticileri ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla hayat bulan örnek bir proje, Türkiye’nin öncü doğal taş firmalarından Tureks Turunç Madencilik’in desteğiyle hayata geçiyor.

        Proje için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç tarafından imzalanan protokol kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilk sınıfların açılışı gerçekleşti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal’ın da katılımıyla Özerler Özel Eğitim Meslek Okulu’nda ve ardından Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim atölye sınıfları açıldı.

        REKLAM

        Projenin hayat bulacağı diğer iki eğitim kurumu, Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile birlikte toplam dört eğitim atölye sınıfıyla, özel eğitim gereksinimi duyan çocukların hayatlarına dokunarak, mesleki becerileri gelişecek. Bu kapsamda, belirlenen okullarda özel eğitim gereksinimi duyan çocuklara “mermer mozaik dizgi” eğitimi verilecek.

        AMAÇ HAYATA KAZANDIRILMALARI

        Bu proje, özel eğitim gereksinimi duyan çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Eğitim, çocukların el becerilerini ve mesleki yeterliliklerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına adım atmalarına olanak tanıyacak. Bu sayede, özel çocuklar yalnızca eğitimle değil, meslek edinerek de hayata kazandırılacak.

        Özel eğitim sınıflarında uzman eğitmenlerin desteğiyle hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek. Proje, çocukların üretken bireyler olmalarını desteklerken, topluma sağladıkları katkılarla daha kapsayıcı bir sosyal yapı oluşturmayı amaçlıyor.

        Bu iş birliği, özel çocukların ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlarken, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek. Çocukların kazandıkları beceriler, onlara bireysel özgüven kazandırarak hayata daha sağlam bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olacak.

        ÖRNEK ÇALIŞMA VE PROJELER

        Proje öncesinde, özel çocuklar Tureks Turunç Madencilik’in üretim tesislerini ziyaret ederek, mermer mozaik dizgi üzerine bir atölye çalışmasına katıldılar. Bu deneyim, çocukların hem ilgisini hem de yeteneklerini ortaya koydu ve aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Atölye çalışmaları, projenin başarısına yönelik güçlü bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle tanınan firma, daha önce Frig Ultra Maratonu’nda yer alarak son iki yarıştır “+1 Farkla Koşuyoruz” parkurunda özel çocuklarla birlikte farkındalık yarattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #Tureks Turunç Madencilik
        #Osman Cavit Turunç
        #Özel çocuklar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?