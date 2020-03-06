AA

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bu yıl beşincisi düzenlenen 'Yüksek İnsani Değerler Ödülleri' töreni Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapıldı.

Ödül alan isimlerden biri olan Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, konuşmada "İyiliği bu ülke öğretti bana" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu ödülü evlatlarım ve şu anda cezaevinde anneleriyle birlikte kalan 725 evlat için alıyorum. Aslında iyiliği bu ülke öğretti bana. 16 yaşında anladım sokağa bakmayı.

"BU ÜLKEYE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Sokakta bizden daha kötü olanlar vardı ve 17'sinde de cezaevine girdim. Bu ülkeye çok şey borçluyum. Yaradandan sonra bu ülkenin insanlarına borçluyum. Çünkü hep yatılı kaldım. Hep devlet baktı bana ve tanımadığım insanların vergileri benim ve çocuklarımın kursağından geçiyor.

"İYİLİĞİ BEN KENDİME YAPIYORUM"

Bu ülkenin insanlarına minnettarım. İyilik yapmıyorum aslında iyiliği ben kendime yapıyorum. Özlem duyduklarımı evlatlarımızla paylaşıyorum. Ne zaman cezaevinde çocuk sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı salıncakta hep birlikte sallanırlarsa o zaman ülkende barışı yakalarsın

Bu yılki ödüllerin sahipleri, TEMA Vakfı Onursal Başkanı merhum Hayrettin Karaca, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Bilim İnsanı Prof. Dr. Banu Onaral, Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, Yazar-Akademisyen Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Elazığ depreminin kahramanlarından Mahmud El Osman oldu