Tursit, dram ve aksiyon tarzında film sevenler tarafından araştırılıyor.Turist filminin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır. 100 milyon dolarlık bütçe ile çekilen Turist filmi 2010'un Aralık ayında izleyici ile beyaz perdede buluşmuş ve 278 milyon 346 bin 189 dolarlık hasılat elde etmiştir. İşte Tursit filmine dair detaylar...

TURİST FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Florian Henckel Von Donnersmarck’ın üstlendiği, Angelina Jolie, Johnny Deep gibi usta oyuncuların yanında Paul Bettany, Steven Berkoff, Timothy Dalton, Rufus Sewell ve Bruno Wolkowitch bulunuyor.

TURİST FİLMİ KONUSU NE?

Frank (Johnny Deep),aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak isteyen Frank'in yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.