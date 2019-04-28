Nöbet bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Nöbet dizisinin final bölümüyle ekranlarda olacağı duyurulmuştu. Peki Nöbet final bölümü ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
NÖBET NEDEN YOK? NÖBET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Nöbet dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi, ancak dizinin final bölümü 5 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara geleceği açıklandı. Bu akşam ise SHOW TV ekranlarında Turist isimli yabancı sinema yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI - 28 NİSAN PAZAR
06.15 Güldüy Güldüy Show Çocuk - Tekrar
08.15 Hayat Güzeldir - Yeni Bölüm
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Gülperi - Tekrar
16.15 Lezzet Akademisi - Yeni Bölüm
18.45 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Turist
22.00 Kung Fu Cinayetleri
00.00 Çarpışma - Tekrar
02.15 Kung Fu Cinayetleri
04.15 Pazar Sürprizi - Tekrar
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