Nöbet bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Nöbet dizisinin final bölümüyle ekranlarda olacağı duyurulmuştu. Peki Nöbet final bölümü ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

NÖBET NEDEN YOK? NÖBET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Nöbet dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi, ancak dizinin final bölümü 5 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara geleceği açıklandı. Bu akşam ise SHOW TV ekranlarında Turist isimli yabancı sinema yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 28 NİSAN PAZAR

06.15 Güldüy Güldüy Show Çocuk - Tekrar

08.15 Hayat Güzeldir - Yeni Bölüm

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Gülperi - Tekrar

16.15 Lezzet Akademisi - Yeni Bölüm

18.45 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Turist

22.00 Kung Fu Cinayetleri

00.00 Çarpışma - Tekrar

02.15 Kung Fu Cinayetleri

04.15 Pazar Sürprizi - Tekrar