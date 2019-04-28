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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nöbet neden yok? Nöbet dizisi yeni bölüm ne zaman? 28 Nisan SHOW TV yayın akışı

Nöbet dizisi normalde bu akşam yayınlanması gereken saatte yayınlanmayacak. 28 Nisan SHOW TV yayın akışında Nöbet dizisinin yeni bölümü yer alıyor. Daha önce dizinin final bölümüyle ekranlarda olacağı duyurulmuştu. İşte Nöbet neden yok? sorusunun cevabı ve 28 Nisan SHOW TV yayın akışı

Nöbet

Nöbet bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Nöbet dizisinin final bölümüyle ekranlarda olacağı duyurulmuştu. Peki Nöbet final bölümü ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

NÖBET NEDEN YOK? NÖBET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Nöbet dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi, ancak dizinin final bölümü 5 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara geleceği açıklandı. Bu akşam ise SHOW TV ekranlarında Turist isimli yabancı sinema yayınlanacak.

 

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 28 NİSAN PAZAR

06.15 Güldüy Güldüy Show Çocuk - Tekrar

08.15 Hayat Güzeldir - Yeni Bölüm

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Gülperi - Tekrar

16.15 Lezzet Akademisi - Yeni Bölüm

18.45 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Turist

22.00 Kung Fu Cinayetleri

00.00 Çarpışma - Tekrar

02.15 Kung Fu Cinayetleri

04.15 Pazar Sürprizi - Tekrar

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YORUMLAR

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