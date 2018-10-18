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Bu robot kahvenin köpüğünü taşırmıyor, cezvesini de yıkıyor

4. Robot Yatırımları Zirvesi’nde Türk kahvesini köpüğü taşmadan servis eden robot sahneye çıktı. Japonların yaptığı robot, servisini tamamladıktan sonra kahve cezvesini bile yıkıyor.

18.10.2018 - 11:58 | Güncelleme:  

Dijital fabrikalar ve robot teknolojileri alanındaki inovatif çözümlerinin sergilendiği 4. Robot Yatırımları Zirvesi’nde Türk kahvesi servis eden robot sergilendi. İstanbul’da düzenlenen ve bugün sona erecek olan etkinliğe “Sağ Kolunuz” konseptiyle katılan Japon şirket Mitsubishi Electric’in geliştirdiği Türk kahvesi servis eden Japon robot ilgi odağı oldu.

Sanayicilerin işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday yetenekli robotların sergilendiği zirvede, robotik teknolojilerin Türk kahvesinin köpüğü kaçmadan ve hiç bozulmadan ikram edebilecek kadar yüksek hassasiyetlere ulaşabildiği gözler önüne serildi. Hatta robot, servisini tamamladıktan sonra, kahve cezvesini de yıkayabiliyor.

İşte o video:

Zirvede gerçekleştirilen “Gıda, Yiyecek, İçecek, İlaç, Ambalaj ve Hızlı Tüketim Sektörlerinde Robotlu Çözümler” konulu panelde, dijital fabrikaların üretim süreçleri için iddialı bir oyuncu olacağına dikkat çekildi.

Panelde konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Türkiye’de başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığının altını çizdi. Geliştirdikleri robotların bakım gerektirmeden 25 bin saat çalışabildiğine değinen Bizel, robotların endüstride esnek üretim sağlarken, üretim maliyetlerini de düşürdüğünü ifade etti.

FABRİKALAR KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM YAPACAK

Siber fizik sistemlerinin gelişimin sahne alacağı Sanayi 4.0 evresinde oldukça ilginç ve heyecan verici yenilikler ve gelişmelerin yaşanacağını belirten Bizel, robotik teknolojilerin geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

“İnsan hayatı her geçen gün gelişiyor ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarımız da kişiselleşiyor. Yeni endüstri evresinin ortaya çıkışının altında insan ihtiyaçlarının, içinde siber sistemlerin de yer aldığı otomasyon sistemleri ile karşılanmak istenmesi yatıyor. Dijital fabrika yaklaşımı ile tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu sayede üretim hatlarını kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek kolaylaşıyor.”

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