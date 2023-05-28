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Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor

Türkiye'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı. Vatandaşlar Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla meydanları doldurdu. İşte ilk kareler

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığına gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı. 
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor

    İl başkanlığı önünde toplanan kalabalık havadan görüntülendi.
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor

  • RİZE'DE BÜYÜK COŞKU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri Rizeliler kesin sonuçları beklemeden eğlencelere başladı. Araçların klaksonlarla etrafında döndüğü meydanda kemençe ve tulum eşliğinde kurulan horon halkalarında buluşan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, meydanlarda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. 

  • Kesin olmayan sonuçlara göre ellerine Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğduğu yer olan Beyoğlu Kasımpaşa’ya gelmeye başladı. Kasımpaşa İskele Meydanı'nı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Kimi vatandaşlar da konvoy oluşturdu.

  • İşte meydanlardan kareler...
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor
  • Son dakika haberi: Türkiye'de seçim sonuçları kutlanıyor

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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