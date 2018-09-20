Irak yargısı, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin dini işlerden sorumlu tuttuğı baş yardımcılarından İsmail Elvan Selman El İtavi hakkında terörizm ile ilgili suçlamalar nedeniyle idam kararı verdi.
55 yaşındaki İsmail Elvan Selman El İtavi isimli terör örgütü DEAŞ üyesi, ABD, Irak ve Türk istihbaratının koordineli çalışması sonuvu Sakarya'da yakalanmış, Şubat ayında Türkiye tarafından Irak'a iade edilmişti.
İdam kararı ile ilgili, Bağdadi'nin yardımcısı olarak görev yapan El İtavi'nin asılarak idama mahkum edileceği belirtildi.
Irak'ın Ramadi kentinde doğan İtavi'nin, bazı görevlerin yanında örgütün dini fermanlarından sorumlu bakanlık görevini yürütmekle de suçlanıyordu. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ