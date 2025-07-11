Türkiye'den Dolunay manzaraları
Türkiye'nin dört bir yanında, akşam saatlerinden itibaren belirmeye başlayan Dolunay görsel şölen sundu. İşte Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Karaman'a Dolunay manzaraları...
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde beliren Dolunay, dün akşam saatlerinden itibaren güzel görüntüler oluşturdu. Dolunay, tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.
Ankara, Anıtkabir
Ankara, Anıtkabir
Ankara Kalesi
Ankara Kalesi
Ankara Kalesi
Ankara, Atakule
Ankara
İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
İstanbul, Galata Kulesi
İstanbul, Galata Kulesi
İstanbul, Galata Kulesi
İzmir
Tekirdağ
Tekirdağ
Karaman