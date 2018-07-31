Türkiye'nin en güzel kanyonları!

GÖYNÜK KANYONU, ANTALYA
Masmavi suyuyla Göynük Kanyonu, Kemer'de bulunuyor.
Buraya özellikle trekking sporu yapılıyor.
Eğer adrenalin meraklısıysanız, tel üzerinden kanyonu geçmelisiniz!
KÖPRÜLÜ KANYON, ANTALYA
Köprülü Kanyon, içerisinden dünyaca ünlü Köprüçay Irmağı’nın geçtiği, milli park olarak ilan edilen bir doğa harikası. Geçtiğimiz günlerde Köprülü Kanyonu'nun pek bilinmeyen üst kısımlarında yeni bir kanyon keşfedilmişti.
Yeni keşfedilen bu yere de "Tazı Kanyonu" deniliyor. Bölge, her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
Bunun nedeni ise kanyonun rafting sporu için ideal olması...
VALLA KANYONU, KASTAMONU
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu.
Küre Dağları’nın parçalanmasıyla oluşan bu kanyon, 12 km uzunluğunda ve 800 metre derinliğinde.
Ayrıca bu kanyon oldukça tehlikeli!
ERSİZLERDERE KANYONU, KASTAMONU
Kastamonu'da yer alan Ersizlerdere Kanyonu 2,5 km uzunluğunda.
Uzaktan uçsuz bucaksız görünen kanyonda mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz.
SAKLIKENT KANYONU, MUĞLA
Cam gibi suyuyla Saklıkent Kanyonu, turistlerin uğrak noktası.
Bölgede çamur banyosu da yapılıyor.
Ayrıca doğa sporları yapmak isteyenler de Saklıkent Kanyonu'ndan vazgeçemiyor.
CEHENNEM DERESİ KANYONU, ARTVİN
Cehennem Deresi Kanyonu’nun yamaç eğimi, 90 dereceyi buluyor.
GÜVER KANYONU, ANTALYA
Güver kanyonu, Antalya Döşemealtı’nda yer alan, karstik kayaçlar üzerinde oluşmuş.
Kanyonun uzunluğu 2 km, genişliği 20-30 metre, yüksekliği ise 115 metredir.
Diğer yandan buraya giderseniz alageyik, karaca, dağ keçisi, yaban domuzu, tilki, porsuk, tavşan, üveyik, kartal ve doğan gibi hayvanlarla karşı karşıya kalmanız mümkün.
İNECEĞİZ KANYONU, DENİZLİ
Denizli'ye gidince mutlaka görmeniz gereken İneceğiz Kanyonu uzun doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmez adresi. Eğer buraya giderseniz tekne ya da kano ile etrafı gezmeyi ihmal etmeyin.
ÇATAK KANYONU, KASTAMONU
Kastamonu merkezden biraz uzak olan Çatak Kanyonu, oldukça büyük.
Buraya gitmeden önce hazırlıklarınızı iyi yapmakta fayda var.
İNCESU KANYONU ÇORUM
Çorum’un İncesu Köyü'nde bulunan, yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki İncesu Kanyonu'nun bir giriş ve çıkışı bulunuyor.
Her iki yamacı da, 200-300 metrelik sarp kayalarla çevrili olan kanyon, mevsime göre rafting ve doğa yürüyüşü sporları için uygun özelliklere sahip.
KARANLIK KANYON, ERZİNCAN
Oldukça dar ve karanlık olan bu doğa harikası, adrenalin tutkunları için bire bir.
ŞAHİNDERESİ KANYONU, BALIKESİR
Şahinderesi Kanyonu, Kaz Dağları’nın batı yamaçlarında yer alıyor. 27 km uzunluğu ile kanyon, çok dik ve engebeli bir yapıya sahip.
ULUBEY KANYONU, UŞAK
Uşakta'ki bu saklı cennet, pek bilinmiyordu.
Bu nedenle kanyonun turizme kazandırılması için son yıllarda önemli adımlar atıldı.
HORMA KANYONU, KASTAMONU
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nun, ilçeye uzaklığı 5 km.
Kanyonun içinden geçen Zarı Çayı, alt bölümündeki Ilıca Şelalesi’nden çıkıyor.
YAZILI KANYON, ISPARTA
Yazılı denmesinin nedeni, kanyonda büyük bir kaya üzerinde, filozof Epiktetos’un yolculara verdiği öğütlerin yazılı olduğu kaya kitabenin bulunması.
Ancak malesef yazıtın bir kısmı yıllar önce tahrip edilmiş.
KAPIKAYA KANYONU, ADANA
Kapıkaya Kanyonu, Adana ili Karaisalı ilçesinde Kapıkaya köyünde bulunuyor.
Kanyonu, Seyhan Nehri'nin kollarından Çakıt Deresi açmış.
Kanyon berrak suyu ve dik yamaçlarıyla dikkat çekiyor.
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