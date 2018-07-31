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Türkiye'nin en güzel kanyonları!

31.07.2018 - 09:28 | Güncelleme:

İşte aklınızı başınızdan alacak, Türkiye'de yer alan en güzel kanyonlar...

  • 1 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    GÖYNÜK KANYONU, ANTALYA

    Masmavi suyuyla Göynük Kanyonu, Kemer'de bulunuyor.

  • 2 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    Buraya özellikle trekking sporu yapılıyor. 

  • 3 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    Eğer adrenalin meraklısıysanız, tel üzerinden kanyonu geçmelisiniz!

  • 4 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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  • 5 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    KÖPRÜLÜ KANYON, ANTALYA 

    Köprülü Kanyon, içerisinden dünyaca ünlü Köprüçay Irmağı’nın geçtiği, milli park olarak ilan edilen bir doğa harikası. Geçtiğimiz günlerde Köprülü Kanyonu'nun pek bilinmeyen üst kısımlarında yeni bir kanyon keşfedilmişti.

  • 6 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    Yeni keşfedilen bu yere de "Tazı Kanyonu" deniliyor. Bölge, her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.

  • 7 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    Bunun nedeni ise kanyonun rafting sporu için ideal olması...

  • 8 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    VALLA KANYONU, KASTAMONU

    Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu. 

  • 9 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    9 | 40

    Küre Dağları’nın parçalanmasıyla oluşan bu kanyon, 12 km uzunluğunda ve 800 metre derinliğinde. 

  • 10 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    10 | 40

    Ayrıca bu kanyon oldukça tehlikeli!

  • 11 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    ERSİZLERDERE KANYONU, KASTAMONU

    Kastamonu'da yer alan Ersizlerdere Kanyonu 2,5 km uzunluğunda.

  • 12 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
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    Uzaktan uçsuz bucaksız görünen kanyonda mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz. 

  • 13 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    13 | 40

    SAKLIKENT KANYONU, MUĞLA

    Cam gibi suyuyla Saklıkent Kanyonu, turistlerin uğrak noktası.

  • 14 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    14 | 40

    Bölgede çamur banyosu da yapılıyor. 

  • 15 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    15 | 40

    Ayrıca doğa sporları yapmak isteyenler de Saklıkent Kanyonu'ndan vazgeçemiyor. 

  • 16 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    16 | 40

    CEHENNEM DERESİ KANYONU, ARTVİN

    Cehennem Deresi Kanyonu’nun yamaç eğimi, 90 dereceyi buluyor.

  • 17 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    17 | 40
  • 18 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    18 | 40
  • 19 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    19 | 40

    GÜVER KANYONU, ANTALYA

    Güver kanyonu, Antalya Döşemealtı’nda yer alan, karstik kayaçlar üzerinde oluşmuş. 

  • 20 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    20 | 40

    Kanyonun uzunluğu 2 km, genişliği 20-30 metre, yüksekliği ise 115 metredir. 

  • 21 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    21 | 40

    Diğer yandan buraya giderseniz alageyik, karaca, dağ keçisi, yaban domuzu, tilki, porsuk, tavşan, üveyik, kartal ve doğan gibi hayvanlarla karşı karşıya kalmanız mümkün. 

  • 22 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    22 | 40

    İNECEĞİZ KANYONU, DENİZLİ

     Denizli'ye gidince mutlaka görmeniz gereken İneceğiz Kanyonu uzun doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmez adresi. Eğer buraya giderseniz tekne ya da kano ile etrafı gezmeyi ihmal etmeyin.

  • 23 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    23 | 40

    ÇATAK KANYONU, KASTAMONU

    Kastamonu merkezden biraz uzak olan Çatak Kanyonu, oldukça büyük.

  • 24 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    24 | 40

    Buraya gitmeden önce hazırlıklarınızı iyi yapmakta fayda var. 

  • 25 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    25 | 40

    İNCESU KANYONU ÇORUM

    Çorum’un İncesu Köyü'nde bulunan, yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki İncesu Kanyonu'nun bir giriş ve çıkışı bulunuyor. 

  • 26 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    26 | 40

    Her iki yamacı da, 200-300 metrelik sarp kayalarla çevrili olan kanyon, mevsime göre rafting ve doğa yürüyüşü sporları için uygun özelliklere sahip. 

  • 27 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    27 | 40

    KARANLIK KANYON, ERZİNCAN

    Oldukça dar ve karanlık olan bu doğa harikası, adrenalin tutkunları için bire bir. 

  • 28 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    28 | 40
  • 29 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    29 | 40

    ŞAHİNDERESİ KANYONU, BALIKESİR

    Şahinderesi Kanyonu, Kaz Dağları’nın batı yamaçlarında yer alıyor. 27 km uzunluğu ile kanyon, çok dik ve engebeli bir yapıya sahip.

  • 30 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    30 | 40

    ULUBEY KANYONU, UŞAK

    Uşakta'ki bu saklı cennet, pek bilinmiyordu.

     

  • 31 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    31 | 40

    Bu nedenle kanyonun turizme kazandırılması için son yıllarda önemli adımlar atıldı.

  • 32 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    32 | 40
  • 33 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    33 | 40

    HORMA KANYONU, KASTAMONU

    Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nun, ilçeye uzaklığı 5 km. 

  • 34 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    34 | 40

    Kanyonun içinden geçen Zarı Çayı, alt bölümündeki Ilıca Şelalesi’nden çıkıyor.

  • 35 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    35 | 40

    YAZILI KANYON, ISPARTA

    Yazılı denmesinin nedeni, kanyonda büyük bir kaya üzerinde, filozof Epiktetos’un yolculara verdiği öğütlerin yazılı olduğu kaya kitabenin bulunması. 

  • 36 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    36 | 40

    Ancak malesef yazıtın bir kısmı yıllar önce tahrip edilmiş.

  • 37 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    37 | 40
  • 38 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    38 | 40

    KAPIKAYA KANYONU, ADANA

    Kapıkaya Kanyonu, Adana ili Karaisalı ilçesinde Kapıkaya köyünde bulunuyor.

  • 39 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    39 | 40

    Kanyonu, Seyhan Nehri'nin kollarından Çakıt Deresi açmış.

  • 40 Türkiye'nin en güzel kanyonları!
    40 | 40

    Kanyon berrak suyu ve dik yamaçlarıyla dikkat çekiyor.

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