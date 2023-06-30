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Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
AA

İlçede tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı.

Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmıştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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