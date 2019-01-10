Türkiye'nin tanıtımında bloggerlardan da yararlanılacak

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2018'in 11 aylık döneminde Türkiye, 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı. 2018'in 45 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatılacağı öngörülüyor.
"50 milyon turist, 50 milyar dolar" olan 2023 turizm hedeflerini, "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak güncelleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019'a "nitelikli turist sayısı ile turizm pazarlarını arttırma" amacıyla girdi.
Yeni bir tanıtım logosu ve sloganla "Türkiye" markasını oluşturma çalışması başlatan Bakanlık, 18 yıldır kullanılan Turkey markası ve lale figürünün dışında yeni bir algı oluşturmak, yabancı turistte yeni bir farkındalık yaratmak için yurt dışı reklam ve PR ajanslarını belirleme sürecini devam ettiriyor.
Geçen yılın 11 aylık döneminde Alman turistlerde yüzde 25, İngiliz turistlerde yüzde 36 artış sağlayan Türkiye, "Avrupa'da gelire odaklı turizm pazarlaması" hedefi kapsamında yılın ilk etkinliğini, Hollanda'daki Utrecht Turizm Fuarı'na katılarak gerçekleştirdi. Turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuarda Türkiye standının açılışını dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
"Konaklama dışı harcaması yüksek" turistlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'den uzun uçuşlarla gelip daha çok kalan turistlere de yönelindi. Farklı pazarlara açılmak için bu ülkelerde yoğun tanıtım çalışmaları yürütülecek.
2019'u Türkiye yılı ilan eden Japonya ve Rusya'da Türkiye'ye has değerleri ön plana çıkaracak, kültürel ve arkeolojik mirastan, sanat ve gastronomiye kadar birçok öğeyi içinde barındıran gezici sergiler açılacak.
İlki mart ayı sonunda Tokyolularla buluşacak sergi yıl içinde Kyoto, Moskova, Berlin ve Londra'ya da taşınacak. Sergi kapsamında Hatay, Gaziantep, Ege lezzetlerinin yer aldığı stantlar da açılacak.
SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ TANITIMDA KULLANILACAK
Tur şirketlerinin paket programları yerine kendi seyahat programını kendi oluşturan "perakende turistlere" yönelik tanıtımların ön plana çıkacağı 2019'da bunun için medyanın her mecrası etkin kullanılacak.
Yurt dışındaki televizyonlarda reklam kampanyalarına yoğun şekilde yer verilirken, sosyal medyada bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.
DİJİTAL İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK
Teknolojik gelişmelerin tanıdığı imkanların kullanılacağı tanıtım çalışmalarında, yapay zeka programlarıyla daha önce Türkiye'ye gelmiş çeşitli sebeplerden artık başka ülkeleri tercih eden ya da hiç gelmemiş turistlere ilişkin analizler çıkarılacak.
Analiz sonuçlarına göre, her iki grupta yer alan gelir grubu yüksek turistleri hedefleyen direkt tanıtım çalışmaları yürütülecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.