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"Türkiye yüzyılı, borun yüzyılı olacak"

Enerjide ve diğer bütün alanlarda Türkiye'nin artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerlediğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Türkiye yüzyılı, madenciliğin de yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı borun ve bor teknolojilerinin de yüzyılı olacak. Uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verdiğimiz bir dönem bizi bekliyor" dedi

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da 2. Bor Çalıştayı'nda konuştu. Eti Maden'in yüzde 95 kapasiteyle çalışarak bu yıl kendi rekorunu kırdığı bilgisini veren Bakan Dönmez "Eti Maden tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak, ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır" dedi.

Sadece borda değil, enerjide ve diğer bütün alanlarda Türkiye'nin artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerlediğini ifade eden Bakan Dönmez "Türkiye Yüzyılı, madenciliğin de yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı borun ve bor teknolojilerinin de yüzyılı olacak. Uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verdiğimiz bir dönem bizi bekliyor" diye konuştu.

YENİ TESİSLER AÇILACAK

Borda uç ürün odaklı yeni stratejiyle bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerini hayata geçirdiklerini belirten Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 2023’ün ilk ayında bin ton kapasiteli bor karbür tesisimizi de Bandırma'da devreye alacağız. Milli savunma alanında ve yurt dışı piyasalarda oldukça önemli olan, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer santrallerde kullanılan bor karbürün artık yeni adresi Türkiye olacak.

Kütahya Emet’te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz. İnşallah 2023 Ocak ayında yıllık 600 ton üretim yapacak Kırka’daki lityum karbonat tesisimizin ihalesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. En kısa zamanda da inşallah tesisimizin temelini atacağız. İlerleyen zamanlarda Bandırma’da yıllık 100 ton üretecek ikinci lityum karbonat tesisimizin temelini atmayı hedefliyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür Tesisimiz başta olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini devreye alacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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