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TÜSİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı. "Kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve temsilde eşitliği esastır" diyen TÜSİAD'ın mesajı şöyle: ,

- Teknolojik dönüşüm odağında dünya ve ülkemiz yepyeni bir dönemin içinden geçiyor. Bu dönüşüm, toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatabilmek için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor. Kadınları ve kız çocuklarını dijital becerilerle güçlendirmek, teknolojinin dönüştürdüğü geleceğin işlerinde kadınların eşit yer almasını sağlamak hedefiyle eğitim ve işgücü politika ve eylemlerini önceliklendirmek gerekiyor.

- Kadına yönelik şiddet hem bir insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin acımasız bir yansımasıdır. Şiddete sıfır tolerans anlayışının toplumda yerleşmesi, mevcut yasalar ve hukuksal yaptırımların etkili şekilde uygulanması gerekiyor. Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi yaratabilmeliyiz.



- Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız bir Türkiye’nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inanıyoruz.



- Kadınların ve erkeklerin gücünü hayata eşit katabilmeliyiz. Çünkü her zaman vurguladığımız gibi; Tek kanatla geleceğe uçamayız.”

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Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştiren ve bu amaçla çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapan TÜSİAD'ın, 2017-2020 döneminde odaklanılan projeleri ise şöyle:

- Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”ne 2015’ten bu yana destek;

- “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” yayınlanması ve Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, Türkiye Halka İlişkiler Derneği, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği ve Kurumsal İletişimciler Derneği ile yaygınlaştırılması;

- “TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesi ve Senarist-Bir, Oyuncular Sendikası, Reklamverenler Derneği, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği ve yönetmenlerin katılımıyla atölye çalışmaları;

- İş-aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında kurumsal çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin (kreşlerin) yaygınlaştırılması konusunda TÜSİAD, AÇEV ve PwC işbirliğiyle rapor ve savunu çalışmaları.