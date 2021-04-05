Twitter, spaces özelliğiyle, Clubhouse başta olmak üzere son zamanlarda revaşta olan sohbet odalarıyla rekabetini sürdürüyor. Rekabete hız veren Twitter şimdi de spaces web'i sahneye sürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

CLUBHOUSE'A ALTERNATİF

Twitter, sesli sohbet tabanlı iletişim uygulaması Clubhouse’a alternatif olarak geliştirdiği Spaces özelliğini güncelledi. Kasım ayında beta süreciyle hayatımıza giren Twitter Spaces, iOS için kullanıma sunulmuştu. Mart’ta bu özelliği Android’e taşıyan sosyal medya ağı, iki mobil işletim sisteminde de sınırlı sayıda kullanıcının denemesine izin veriyordu. Fakat artık bu sınır büyük ölçüde ortadan kalktı.

WEB SÜRÜMÜ GELİYOR

Twitter, Spaces’i kullanmak isteyenleri memnun edecek bir karara imza attı. Özelliği daha fazla kullanıcının erişimine açtığını duyurdu. 10 kişiye kadar konuşmacıya izin veren platform, bu hamlesiyle Android’deki Clubhouse eksikliğini de doldurmuş oldu.

Tüm bu gelişmeler devam ederken gözler spaces'in web sürümüne çevrilmişti. Nihayet beklenen gelişme gerçekleşti.

Twitter mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, web çalışmalarını doğrulayan ve sürümün nasıl gözüktüğünü gösteren bir görseli Twitter hesabından paylaştı.Yani, spaces web çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulacak.