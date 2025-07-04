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        Haberler Dünya UAEA Başkanı: İran ile görüşmeler çok önemli | Dış Haberler

        UAEA Başkanı: İran ile görüşmeler çok önemli

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerdeki denetimlerin başlayabilmesi adına İran ile görüşmelerin önemi vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:55 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:55
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        UAEA: İran ile görüşmeler çok önemli
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        İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasının ardından Ajansın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre Grossi, konuya dair açıklama yaptı.

        Grossi, UAEA'nın, İran'daki gözetim ve doğrulama faaliyetlerine en kısa sürede yeniden başlaması için Tahran ile bu süreci nasıl yürüteceklerine dair görüşme yapmalarının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

        UAEA'dan yapılan bir diğer açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışma boyunca İran'da kalan müfettişler, Viyana'da bulunan Ajans'ın merkezine döndü.

        İran, UAEA ile işbirliğini askıya almıştı

        İran, Grossi'yi İsrail ve ABD'nin ülke içindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamış, bundan sonra Grossi'nin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

        İran Meclisi, 25 Haziran'da UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını oylayarak kabul etmişti. Meclisten çıkarılan yasaları onay makamı olan Anayasayı Koruyucular Konseyi de 26 Haziran'da söz konusu yasayı onaylamıştı.

        UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla 2 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

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