Trendyol GO'yu Uber satın aldı

Uber Technologies, Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi teslimat platformu Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşma sağladı. İşlemin, entegrasyon sonrasında Uber’in büyümesine katkı sağlaması ve yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO uygulaması müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam ederken, Uber önümüzdeki yıllarda global teslimat platformu Uber Eats’in öne çıkan özelliklerini de kullanıcılara sunmaya başlayacak.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, konuyla ilgili olarak “Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

"FARKLI BÜYÜME FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çetin ayrıca “Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken; gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.