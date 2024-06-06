Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin, "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Habertürk Giriş: 06.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:20 facebook

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