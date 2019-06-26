Ağaçlar hayatını kurtardı



Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus’tan Çamlıyayla istikametine seyir halinde olan M.Y.’nin kullandığı otomobil, Sarıçkoyağı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.



Yol kenarında uçuruma doğru sürüklenmeye başlayan aracın hızı, genel olarak maki bitki örtüsü ve meyve ağaçlarının bulunduğu alanda, ağaçlara çarpması neticesinde azaldı. Araç yaklaşık 50 metre ileride bulunan daha derin bir noktaya uçmaktan kurtuldu.



Araç sürücüsü M.Y. ve araç içinde bulunan eşinin şans eseri küçük sıyrıklarla atlattıkları kaza sonrası olay yerine Jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.