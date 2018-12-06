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İnternet üzerinden çok uygun fiyatlarda ayakkabı satan Payless isimli bir firma ilginç bir sosyal deneye imza atarak sosyal medya fenomenlerini oltaya getirdi. Firma, 20 dolarlık ayakkabıları 400-500 dolar gibi uçuk fiyatlardan satışa sunarak birkaç saat içerisinde 3 bin dolar elde etti. Peki bu olay nasıl gelişti?