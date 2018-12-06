Ucuz ayakkabı firması Instagram fenomenlerini böyle kandırdı
06.12.2018 - 16:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM
İnternet üzerinden çok uygun fiyatlarda ayakkabı satan Payless firması sıra dışı bir sosyal deneye imza attı. Firma, 20 dolarlık ayakkabıları 400-500 dolara satabileceklerini ispatlamak için Instagram fenomenlerini kandırdı
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İnternet üzerinden çok uygun fiyatlarda ayakkabı satan Payless isimli bir firma ilginç bir sosyal deneye imza atarak sosyal medya fenomenlerini oltaya getirdi. Firma, 20 dolarlık ayakkabıları 400-500 dolar gibi uçuk fiyatlardan satışa sunarak birkaç saat içerisinde 3 bin dolar elde etti. Peki bu olay nasıl gelişti?
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Firma ilk olarak orijinal ismi olan Payless'i Palessi'ye çevirdi. Sonra da Los Angeles'ta zengin kesime hitap eden bir AVM'de havalı bir mağaza açtı.
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Bu mağazanın içini 20 dolarlık ayakkabılarıyla donattılar. Tabii etiketlerdeki fiyatları değiştirmeyi ihmal etmediler. Yeni fiyatlandırmaya göre 20 dolarlık ayakkabılar 400-500 dolar gibi uçuk bir meblağ ile güncellendi.
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Tabii kaliteli duran bir web sitesi ve Instagram hesabı da ihmal edilmedi. Instagram fenomenlerinin aradığı her şey artık hazırdı. Artık sıra büyük davete gelmişti.
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Firma, mağazanın açılışına özel olarak 80 kadar fenomeni mağazaya davet etti. Moda fenomenleri davete katıldılar tabii ki. Sonrasında olanlar şaşkına çevirdi.
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Gelen davetlilerin birçoğu malzemeleri çok iyi tanıdıklarını söylüyordu. Hatta deneyde bir kadın 20 dolarlık ayakkabı için "Bu ayakkabıya 400 ya da 500 dolar ödeyebilirim" dedi.
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2 gün boyunca davete katılan moda blogger'ları, influencer'lar Instagram fenomenleri 20'şer dolarlık ayakkabılara yüzlerce dolar ödedi. Hatta açılışın ilk saatlerinde 3 bin dolarlık satış bile gerçekleşti. Firma, her birine daha sonrasında "işin aslını" anlattı ve paralarını iade etti.
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