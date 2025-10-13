Habertürk
        UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

        FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 15:02 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:02
        U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İsveç ile Polonya arasında oynanacak olan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        İsveç'in Jönköping şehrindeki Stadsparkvallen Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

        Karşılaşmada Ali Yılmaz 4. hakem olarak görev yapacak.

