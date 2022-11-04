UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, dün akşam bir kez daha yüzümüzü güldürmeyi başardı. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak olağanüstü bir başarıya imza atan temsilcilerimiz, ülke puanını da büyük bir katkıda bulundu. Peki, Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu ve UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?