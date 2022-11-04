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UEFA ülke puanı sıralaması güncel: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil eden takımlarımız, dün akşam son maçların oynandığı gruplardan çıkmayı başardı ve bir kez daha büyük bir başarı elde etti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalırken, Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde son 16 biletini kaptı. Son şampiyon Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi son 24 turunda mücadelesini sürdürecek. İşte, söz konusu başarılar sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, dün akşam bir kez daha yüzümüzü güldürmeyi başardı. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak olağanüstü bir başarıya imza atan temsilcilerimiz, ülke puanını da büyük bir katkıda bulundu. Peki, Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu ve UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2022

    1- İNGİLTERE: 102.141

    2- İSPANYA: 88.141

    3- ALMANYA: 78.606
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    4- İTALYA: 71.069

    5- FRANSA: 57.997

    6- HOLLANDA: 54.900

     
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    7- PORTEKİZ: 53.382

    8- BELÇİKA: 37.600

    9- İSKOÇYA: 36.400

     
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    İşte Türkiye'nin sıralaması

    10- AVUSTURYA: 33.600

    11- SIRBİSTAN: 31.375

    12- TÜRKİYE: 31.100
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    13- NORVEÇ: 29.000

    14- İSVİÇRE: 28.925

    15- ÇEK CUMHURİYETİ: 28.550
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    16- UKRAYNA: 28.500

    17- DANİMARKA: 27.225

    18- RUSYA: 26.215
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

    19- YUNANİSTAN: 25.475

    20- HIRVATİSTAN: 25.400
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 4 Kasım 2022! UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

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