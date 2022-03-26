Uğur Güneş: İlişki durumum; 'hayırlısı!'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos
ABONE OL

Uğur Güneş: İlişki durumum; 'hayırlısı!'

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Uğur Güneş, basın mensuplarının, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusunu yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Bekarım, şu an bir şey yok. İlişki durumum şu an; 'hayırlısı..." diyerek, gülümsedi

Uğur Güneş: İlişki durumum; 'hayırlısı!'
"İlişki durumum; hayırlısı!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Uğur Güneş, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Geçtimiz günlerde Ortadoğu'nun en büyük ödül töreni olan 'Murex Dor'da 'Uluslararası En İyi Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Güneş, gece hakkında konuştu.

"ONUR VERİCİYDİ"

Ünlü oyuncu, "Çok onur verici bir şey benim için. Bu benim ilk uluslararası ödülüm. Orada Türkiye'nin adını bile duymak gurur verici bir durum. Çok mutlu oldum. Orada çok fazla takip ediyorlar ülkemizi, onur vericiydi." açıklamasını yaptı.

"SENARYO OKUYORUM"

Basın mensupları Uğur Güneş'e, "Yeni bir proje var mı?" sorusunu yöneltti. Güneş, "Şu an var bir sürü proje. Senaryolar geliyor, okuyorum. Aynı zamanda biraz da dinleniyorum. Eylül ayına kadar dijital bir platformda film yapmayı düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte de ana akıma bir proje yapmak istiyorum." dedi.

"BEKARIM"

Uğur Güneş, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna ise, "Bekarım, şu an bir şey yok. İlişki durumum şu an; 'hayırlısı...' Doğru insanı bulduğum zaman neden olmasın..." şeklinde cevap verdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ilk kez yan yana!
FİSKOS Aşk dolu bakış!
Serdar Ortaç ne yaptın!
FİSKOS Ne yaptın Serdar!
Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!
FİSKOS "Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!"
Kaan Urgancıoğlu ile Aslı Enver film için buluştu
FİSKOS Film için buluştular
Son dakika... Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş - Haberler
FİSKOS "Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!"
Son dakika: Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun acı günü! Babası Şahin Hatemo hayatını kaybetti - Magazin Haberleri
FİSKOS Rober Hatemo'nun acı günü
Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!
FİSKOS "Canım ablam, küçük annem!"
Mikail Kır: Sporcu olduğum için oyuncu olabildim
FİSKOS "Sporcu olduğum için oyuncu olabildim"
Amine Gülşe: Mesut harika bir baba!
FİSKOS "Mesut harika bir baba!"
Ece Erken'in isyanı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu... - Magazin Haberleri
FİSKOS Ece Erken'in isyanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.