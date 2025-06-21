Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirmeyi tartışıyor | Dış Haberler

        Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirmeyi tartışıyor

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarına dair değerlendirmede bulundu. Sybiha, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirmeyi tartıştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 00:36 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rusya daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirmeyi tartışıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ana oturumundaki konuşmasını değerlendirdi.

        Putin'in "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim." sözlerine tepki gösteren Sybiha, şunları ifade etti:

        "Putin'in alaycı açıklamaları, ABD'nin barış çabalarına yönelik tam bir küçümsemeyi ortaya koyuyor. ABD ve dünyanın geri kalan kısmı öldürmeye derhal son verilmesi çağrısında bulunurken, Rusya'nın en büyük savaş suçlusu daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirme ve daha fazla Ukraynalıyı öldürme planlarını tartışıyor."

        REKLAM

        Sybiha mesajında, "Gerçekten bir Rus askeri nereye ayak basarsa bassın, beraberinde sadece ölüm, yıkım ve tahribat getirir." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya'nın savaşta kayıplar verdiğini ama Putin'in buna "önem vermediğini" savunan Sybiha, şunları kaydetti:

        "Putin, Rus askerlerini veya Ukrayna'nın insansız hava araçları tarafından parçalanan (askerlerin) ayaklarını umursamıyor. Kendi halkının toplu katilidir. Ukrayna'da anlamsız bir kan banyosunda bir milyon Rus askerini tek bir stratejik hedefe ulaşmadan ortadan kaldırdı. Bir milyon asker. İki milyon ayak."

        Putin'in açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığını belirten Sybiha, "Rusya'yı, Kuzey Kore ve İran gibi haydut rejimlerin utanç verici kulübüne, uluslararası izolasyona ve giderek derinleşen bir ekonomik durgunluğa sürükledi." dedi.

        Sybiha, müttefik ülkelere, Rusya'ya yönelik baskının artırılması ve Ukrayna'ya silah desteğinin güçlendirilmesi çağrısı yaparak, "Rusya'yı terörist bir devlet olarak ilan edin. Onu tamamen izole edin. Moskova'nın aklını başına getirin." ifadesini kullandı.

        *Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!