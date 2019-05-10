Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"Engelliler için birçok proje üreterek, onların günlük yaşamda daha fazla yer almaları noktasında ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"



- "PTT matiklerde, kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı"



- "Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaşlarımız, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşme imkanına kavuştu"



Sürecek...