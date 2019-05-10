Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;
"Engelliler için birçok proje üreterek, onların günlük yaşamda daha fazla yer almaları noktasında ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"
- "PTT matiklerde, kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı"
- "Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaşlarımız, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşme imkanına kavuştu"
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